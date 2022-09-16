محكمة التركات تستقبل وفداً من غرف دبي

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت المحكمة الخاصة بالتركات، التابعة لمحاكم دبي، وفداً من غرف دبي، في اجتماع إداري برئاسة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة، وذلك لمناقشة الخدمات التي توفرها غرف دبي للشركات العائلية، وبحث أوجه التعاون بينها وبين المحكمة الخاصة بالتركات، وبيان أهداف المحكمة، وعلاقة القوانين المتعلقة بإنشاء خدمات مماثلة.

حيث حضر الاجتماع من محاكم دبي، كل من القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة، وعبد الله حسن رئيس قسم التركات، وعبد الله الزرعوني رئيس قسم تسوية الأحوال الشخصية، وسمية موسى رئيس قسم شؤون رؤساء الأقسام، وأمينة آل عتيق إداري رئيس، كما حضر من غرف دبي، كل من جهاد كاظم نائب رئيس الخدمات القانونية، وتغريد الشريف مدير الخدمات القانونية، ومحمد خالد بن سليمان مدير إدارة علاقات الأعمال، ومحمد علي المستشار القانوني.

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