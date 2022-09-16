تعاون بين «تريند مايكرو» و«مورو» لتعزيز مهارات الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تريند مايكرو إنكوربوريتد»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، عن تعاونها مع شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لــ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي لاستضافة مسابقة تحت عنوان «تتبع التهديدات السيبرانية»، وذلك في فندق «سوفيتل جميرا بيتش دبي» بهدف التوعية حول الأمن السيبراني ودعم البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات.

وضمت المسابقة 25 مشاركاً، وانقسمت إلى مرحلتين منفصلتين تمحورت الأولى حول مهارات الهجوم، بينما ركزت المرحلة الثانية على مهارات الدفاع. وأتاحت لخبراء تكنولوجيا المعلومات فرصة مواجهة ظروف تحاكي مختلف تحديات الأمن السيبراني على الواقع، وتحديد أفضل السبل لمعالجتها، وإظهار مهاراتهم وقدرتهم على تعقّب التهديدات السيبرانية وحماية الأصول الرقمية.

وافتتح الفعالية الدكتور أحمد الكتبي، رئيس أمن المعلومات في شركة مورو بكلمة ترحيبية تبعها ورش عمل عن أهم التحديات السيبرانية، كما شهد الحدث مجموعة من التحليلات والآراء خلال جلسة تفاعلية حول الأمن السيبراني.

وعقد كبار مهندسي المبيعات في تريند مايكرو جلسة حوارية بعنوان «رسم استراتيجيات أمن مراكز البيانات وتنفيذها»، ركزوا خلالها على الحاجة إلى تبسيط العمليات باستخدام تقنيات أمن السحابة الهجينة التي توفر مزايا الأتمتة والمرونة الضرورية لتأمين المراكز الحديثة للبيانات وحماية العمليات في السحابة الإلكترونية. علماً أن منصة «تريند مايكرو كلاود وان - Trend Micro Cloud One» توفر حماية متعددة الطبقات والمراحل ومخصصة لتأمين عمليات النشر، كما توفر الكفاءة التشغيلية اللازمة لدعم الأجهزة الطرفية المختلفة وحمايتها.

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