«ويتيكس» يستقطب كبرى الشركات الكورية

المصدر: دبي - البيان

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يستقطب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية سنوياً مجموعة كبيرة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه والطاقة النظيفة والمتجددة من جمهورية كوريا الجنوبية، والتي تجد في المعرض منصة مثالية للتعريف بالتجربة الكورية الرائدة عالمياً في هذا المجال، وفرصة مهمة لتأسيس شراكات جديدة في الأسواق الواعدة في المنطقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشهد المعرض سنوياً مشاركة واسعة من كبرى الشركات من المنطقة والعالم، للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة والمباني الخضراء والشبكات الذكية والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تعاون

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أهمية المعرض في توطيد التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الحلول المبتكرة التي تسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي، انسجاماً مع أهداف الدولة وإمارة دبي لتكون مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.

ولفت معاليه إلى أن الشراكات بين الطرفين تتمحور حول عدد من مجالات الطاقة النظيفة، وأهمها الهيدروجين منخفض الكربون، ما يدعم مساعي دولة الإمارات لإنتاج الهيدروجين التنافسي والاستحواذ على 25% من حصة سوق الهيدروجين منخفض الكربون، الذي يتوقع أن يبلغ حجمه أكثر من 400 مليار دولار.

وأضاف معالي الطاير: «يواكب «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» التوجهات العالمية والاهتمام المتزايد بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك لإنتاج الطاقة ودفع عجلة التنمية في العديد من القطاعات الحيوية، وبوصفه المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، يؤدي المعرض دوراً جوهرياً في تحويل دبي إلى مركز للتميز في التقنيات الجديدة اللازمة والضرورية لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية والوصول إلى نسبة 100% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وقد قطعت الإمارة شوطاً كبيراً نحو تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ولدينا في دبي عدد من المشاريع الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وأهمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5.000 ميغاوات بحلول عام 2030.

كذلك يُعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة في المجمع، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وقد تم تصميم وبناء المحطة التجريبية، التي تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف متر مربع، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل.

دورات

شهد معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية على مدار دوراته الـ23 مشاركة 3 منظمات داعمة و11 شركة من كوريا الجنوبية، ويقود «تحالف شركات المياه الكورية» الجناح الكوري في المعرض.

رعاية ذهبية

أعرب مسؤولو شركة «ون بوينت فايف» (1pointFive) التابعة لشركة أوكسيدنتال للمشاريع منخفضة الكربون، عن فخرها بكونها أحد رعاة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022 في فئة «الراعي الذهبي»، حيث تهدف الشركة إلى دعم رؤية الإمارات في التنمية المستدامة، وتعزيز العلاقات مع المعنيين في أنحاء المنطقة والمهتمين بحلول الحد من البصمة الكربونية. وقال ستيف كيلي، الرئيس والمدير العام لشركة «ون بوينت فايف» العالمية: «نحن متحمسون لدعم والمشاركة في معرض ويتيكس لتسليط الضوء على الحلول التي نوفرها لالتقاط الكربون، وهي تقنية مبتكرة تزيل الكربون من الجو».

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