«الدفاع المدني» تشارك في «الملتقى الإسعافي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمقرها الرئيسي «الأمانة العامة» في أبوظبي، بالملتقى الإسعافي التاسع بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة بخدمات الإسعاف والإنقاذ والبرامج التدريبية الخاصة بالإسعافات الأولية من داخل الدولة وخارجها.

واستعرض الملتقى تجارب الجهات المشاركة في مجال الإسعاف الميداني والمجتمعي، كما تم عرض عدد من الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في مجالات الإسعاف والطوارئ للحضور.

ويهدف الملتقى إلى تعريف الشركاء الاستراتيجيين والعاملين في مجال الإسعافات الأولية بالمستجدات والتجارب الطبية في مجال الإسعافات الأولية وأحدث ما توصلت إليه المؤسسات العلمية من أجهزة ومعدات طبية في مجال الإسعاف. كما تحرص هيئة أبوظبي للدفاع المدني على التجديد المستمر والعمل بحرفية عالية لتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر والحد من الخسائر ونشر ثقافة الوعي الوقائي بكوادر مؤهلة وتجهيزات مواكبة لأحدث التطورات والمعايير العالمية.

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