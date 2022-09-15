«اجتماعية الوطني» تنظم حلقة نقاشية حول تنظيم العمل التطوعي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «تنظيم العمل التطوعي»، أمس بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي.

شارك في الحلقة النقاشية أعضاء اللجنة كل من د. حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، ومحمد عيسى عبيد الكشف، كما شارك في الحلقة ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وجهات منظمة للأعمال التطوعية في الدولة، وعدد من المختصين والمتطوعين.

وقالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، إن الحلقة النقاشية ناقشت محور نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، ومحور المبادرات التي تدعم الأعمال التطوعية ومدى الرقابة عليها موضحة أنه تم تنظيم الحلقة النقاشية للتعرف على مدى وعي أفراد المجتمع بثقافة العمل التطوعي وتشجيعهم على الخدمة المجتمعية العامة لتعزيز قيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية إضافة إلى التعرف على المبادرات التي تدعم الأعمال التطوعية على المستوى الحكومي والمحلي والخاص والإشكاليات المتعلقة بها ومدى الرقابة على الأعمال التطوعية وجهود التنسيق بين الجهات المنظمة للأعمال التطوعية.

وأكدت أن التطوع في دولة الإمارات قيمة أصيلة في المجتمع أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهذا الإرث مستمر بفضل تشجيع القيادة الرشيدة للدولة، منوهة بأن التطوع في الإمارات نموذج حضاري ملهم في العطاء.

وطالب المشاركون بنشر التوعية بقانون العمل التطوعي وتنظيم دورات تخصصية للمجموعات التطوعية خاصة لقادتها من أجل الإلمام بقوانين وتشريعات تنظيم العمل التطوعي في الدولة، ونشر ثقافة العمل التطوعي خاصة في المدارس والجامعات من خلال إيجاد دورات تدريبية ومساقات تنتهي بإصدار شهادات خاصة للتشجيع الطلبة على التطوع.

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