«الوطني للأرصاد» يحتفي باليوم العربي للأرصاد الجوية

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفى المركز الوطني للأرصاد بذكرى اليوم العربي للأرصاد الجوية، والذي يقام هذا العام تحت شعار «الأرصاد مهمة في حياتنا» وذلك لإبراز أهمية الأرصاد و معلومات الطقس وأثرها على حياتنا اليومية كونها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة التي تساهم بها لتعزيز دور الأرصاد في حماية الأرواح وصحة الإنسان والممتلكات وفي جميع المجالات التي تؤدي دوراً كبيراً في حياتنا اليومية كحركة الملاحة البحرية والطيران وخدمات العامة والمرور المتأثرة بالطقس تأثيراً مباشراً.

وقال المركز إن يوم 15 سبتمبر من العام 1970 يعتبر علامة فارقة في العمل العربي المشترك في مجال الأرصاد الجوية، حيث شهد صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد، بهدف توحيد الجهود والأهداف في هذا المجال العلمي الحيوي والهام الذي يجمع مرافق الأرصاد الجوية في كافة الدول العربية والتي بدأت نشاطها في معظم الدول العربية منذ أكثر من مائة عام.

وأكد الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية على أهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بالأرصاد الجوية في مختلف الدول العربية ومساهمتها الفاعلة في الحد من تداعيات تقلبات الطقس القوية والعنيفة الغير اعتيادية بما يضمن سلامة المجتمعات والممتلكات.

وقال: «يعد الاحتفاء باليوم العربي للأرصاد الجوية فرصة مهمة لتسلّيط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئات ومراكز الأرصاد الجوية في العالم العربي، وأهمية التنسيق المشترك بينها والذي توفره الجامعة العربية ممثلةً باللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية والتي تشكل مظلةً جامعةً لمناقشة العديد من البنود والمقترحات التي تعالج أية معوقات ومشاكل تواجه مرافق الأرصاد الجوية العربية»

وأشار إلى أن دولة الإمارات باتت من خلال الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الوطني للأرصاد رافداً لمختلف الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بعلوم الطقس، ومركزاً يضم أفضل الخبرات وأحدث التقنيات ودعم البحث العلمي والأبحاث التي تغطي عمليات الرصد والتنبؤات والتحليل والانذار وتحسين المناخ وعلوم الاستمطار، موضحاً حرص المركز الدائم على مشاركة خبراته ومعرفته مع كافة مرافق الأرصاد في الدول العربية.

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