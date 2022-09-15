النائب العام للدولة يستقبل وكيل وزارة «الخارجية» المساعد للشؤون القنصلية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أمس بمكتبه فيصل لطفي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية بحضور كل من المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وعلي سعيد الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، وطارق النقبي رئيس نيابة المخدرات الاتحادية، والدكتور ماجد المنصوري مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب بالوزارة.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في المسائل القضائية والقانونية ذات الطابع المشترك.

وأشاد النائب العام بمستوى التعاون بين الجهتين والجهود الرائدة التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتعزيز مكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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