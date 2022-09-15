«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غواتيمالا

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلم عبدالله محمد البلوكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد ويلي جوميز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة.

وتمنى البلوكي للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير جمهورية غواتيمالا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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