«سيجنا»: الإمارات الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في استقطاب الوافدين

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر استقطاباً للوافدين على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما نالت المركز الثامن، وذلك بحسب «استطلاع سيجنا 360 للصحة والعافية لعام 2022».

وكانت الإمارات هي الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر جذباً للوافدين للانتقال إليها بحسب الاستطلاع الصادر عن شركة «سيجنا» الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الصحية. وشمل الاستطلاع 197 دولة، وأظهر أن 4٪ ممن ينوون الانتقال من بلدانهم للعيش والعمل يرغبون بالقدوم إلى الإمارات.

وبحسب الاستطلاع، سجل الوافدون المنتقلون إلى الإمارات أطول فترة إقامة بمتوسط وصل إلى 4.4 سنوات للفرد مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 3.2 سنوات، الأمر الذي يعزى إلى جودة الحياة ومستويات الرفاهية التي يحظى بها المقيمون في الدولة، إضافة إلى الوضع المالي القوي، وسوق العمل الأكثر استقراراً في الدولة.

وكشفت «سيجنا» عن نتائج استطلاعها خلال جلسة إعلامية بحضور جيروم دروش، الرئيس التنفيذي للخدمات المحلية وخدمات الصحية لدى «سيجنا». وقال دروش، تعليقاً على نتائج الاستطلاع: «تحرص «سيجنا» دوماً على الاستثمار في فهم المؤشرات الصحية وجودة الحياة للأفراد في الإمارات».

ومن أبرز نتائج الاستطلاع: تحتل الإمارات مرتبة متقدمة في المتوسط العالمي للصحة العامة: سجلت الإمارات 68.2 نقطة في مؤشر الرفاهية، أعلى كثيراً من المتوسط العالمي البالغ 62.9 نقطة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، وإسبانيا، وأستراليا، حيث سجلت الإمارات نمواً بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2021، في حين كان متوسط النمو العالمي 0.7% فقط.

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