سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء "مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة"

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا يتم بموجبه إنشاء مكتب حكومي في الإمارة يكون بحُكم اختصاصاته حلقة الوصل بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية في الإمارة ويُسمى "مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة".

كما أصدر سموه قراراً يتم بموجبه نقل عبدالله بن علي محيان الكتبي من هيئة الشارقة الصحية إلى مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة، ويعيّن رئيساً للمكتب بنفس درجته الوظيفية، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأصدر سموه قراراً آخر يتم بموجبه ترقية الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري إلى درجة رئيس دائرة، ويعيّن رئيساً لهيئة الشارقة الصحية، ويكون رئيساً لمجلس أمناء مستشفى الجامعة، وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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