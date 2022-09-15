3000 شركة من 70 دولة في «آراب هيلث 2023»

المصدر: دبي - البيان

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أبرم معرض «آراب هيلث» في نسخة 2022 صفقات تقدر بـ 2.8 مليار درهم، والذي استضافته دبي في يناير الماضي. ويلعب المعرض دوراً أساسياً في دعم مبادرات حكومة الإمارات مثل مبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على 11 قطاعاً رئيسياً، بما في ذلك الدواء والتكنولوجيا الطبية.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس: يلعب معرض «آراب هيلث» دوراً أساسياً في الجمع بين محركات السياسات الإقليمية والدولية وقادة الفكر والمتخصصين في الرعاية الصحية من خلال التجارة والابتكار، ويسهم بدوره في مواجهة تحديات الرعاية الصحية، ويستعرض في الوقت ذاته المبادرات التي اتخذتها الحكومة لدعم النظام البيئي للرعاية الصحية بأكمله، سواء كان ذلك من خلال سهولة الوصول إلى التأسيس في المنطقة أو من خلال توفير منصة مثالية لاعتماد تقنيات جديدة ومبتكرة وعقد شراكات مع المستشفيات الرائدة وشركات التكنولوجيا الطبية. وأضاف ويليامز: شهد معرض «آراب هيلث 2022» حضور أكثر من 53 ألف شخص من 184 دولة، كما تم من خلاله إبرام صفقات تجارية تزيد قيمتها على 2.8 مليار درهم، وهو حدث يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي متكامل لصناعة الرعاية الصحية لممارسة الأعمال التجارية.

وستعود نسخة 2023 من معرض آراب هيلث إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 30 يناير إلى 2 فبراير المقبلين تحت شعار «الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية»، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات العارضة من 2828 شركة إلى أكثر من 3000 شركة من 70 دولة.

وسيتم انعقاد 10 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر خلال الأيام الأربعة لمعرض آراب هيلث 2023، حيث من المتوقع أن يستقبل 3200 مندوب و550 م تحدثاً دولياً.

فئات

سيضم معرض آراب هيلث 2023، 9 فئات من القطاعات تستعرض من خلالها أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المستهلكات وجراحة العظام والرعاية الصحية والخدمات العامة والتصوير الإشعاعي والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والصحة الوقائية والبنية التحتية والأصول.

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