«الأمين» تنظم ملتقى المخاطر الأمنية في الألعاب الإلكترونية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أعلنت خدمة الأمين عن تنظيم «ملتقى الأمين» تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان «التحديات والمخاطر الأمنية في الألعاب الإلكترونية» يوم 19 سبتمبر الجاري، وذلك في ظل مساعي الخدمة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال والمراهقين من السلبيات والمخاطر التي تهددهم من خلال هذه الألعاب.

ويهدف الملتقى إلى الكشف عن طرق ومخاطر الألعاب الإلكترونية، ودرجة استعداد وتعاون الجهات الأمنية مع الشركات المطورة لهذه المنصات للحد والكشف المبكر عن المخاطر.

وأفاد مسؤول في خدمة الأمين أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز التعاون والشراكة مع الشركات المطورة للألعاب الإلكترونية، حتى تتماشى منتجاتها مع احتياجات الأطفال، وتسد أي ثغرات يمكن أن تتسل المخاطر من خلالها.

وأشار إلى أن الملتقى يهدف كذلك إلى التثقيف الأسري والمجتمعي بإيجابيات وسلبيات الألعاب الإلكترونية وسبل رصد المخاطر وكيفية توفير الحماية اللازمة للأبناء، والدور المنوط بالأبوين سواء داخل المنزل أو خارجه، ما يسهم في نهاية الأمر بالحد من الجريمة التي يمكن أن تحدث عبر الألعاب الإلكترونية.

وتحرص خدمة الأمين على تعزيز تواصلها الدائم مع الجمهور من خلال قنوات عدة منها منصات التواصل الاجتماعي على البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الخط الساخن المجاني على مدار الساعة 8004444 ما يتيح المجال للحريصين على استقرار وأمن الوطن تقديم أي مقترحات أو ملاحظات أو معلومات بكل سهولة وسرية.

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