شرطة رأس الخيمة تبحث سبل تطوير الخدمات

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العُليا الدائمة قائد عام شرطة رأس الخيمة، ضرورة أتمتة تقييم أداء العاملين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالاعتماد على الأنظمة التقنية الحديثة، مع حوكمة الأداء الوظيفي، من خلال تطبيق التحسين والتطوير المستمر.

كما أكد ضرورة الالتزام بمعايير القانون والشفافية والوضوح، ومضاعفة الجهود في إدارة المخاطر ومواجهة الأزمات، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية لإسعاد المواطنين والمقيمين، وتعزيز جودة الحياة الأمنية في الإمارة، تحقيقاً لأهداف استراتيجية الأجندة الوطنية، واستراتيجية وزارة الداخلية.

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