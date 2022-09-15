مبعوث رئيس سريلانكا يتعرف على مشاريع «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نصير أحمد، المبعوث الخاص للرئيس السريلانكي ووزير البيئة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، في زيارة للاطلاع على أحدث أبرز إنجازات إمارة دبي وبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وأهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

واستعرض معالي سعيد الطاير أمام نصير أحمد، أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن للهيئة دوراً رائداً في دعم الجهود الوطنية والعالمية في مجال الاستدامة البيئية، انطلاقاً من رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة مستدامة وفقاً لأفضل المعايير العالمية بتعاون جميع فئات المجتمع.

أهداف

وقال معاليه إن الهيئة تسير وفق استراتيجية واضحة وأهداف محددة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن أبرز مشروعاتها لتحقيق هذا الهدف، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وسيسهم عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وقد وصلت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة إلى 14,117 ميجاوات، وتبلغ نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة نحو 11.5 % من إجمالي مزيج الطاقة في دبي، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 14 % بنھایة العام الجاري.

أرقام

قال معالي سعيد محمد الطاير إن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2021 بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3 % مقارنة بـ6 - 7 % في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.3 % مقارنة بـ15 % في أمريكا الشمالية، وتعد من أدنى النسب في العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز