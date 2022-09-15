«رعاية الأحداث» تستعرض نتائج أنشطة الصيف

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الاجتماع السابع والستين للدورة الثامنة 2020 - 2024، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي بالجداف، وتم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومنها التصديق على محضر الجمعية السابق، والاطلاع على ما تم تنفيذه من برامج وأنشطة الجمعية، وأشاد معاليه بالجهود التي بذلت لتنفيذ البرامج والفعاليات التي عقدت خلال فترة الصيف، والتي اشتملت على ندوات توعوية، ومسابقات ومحاضرات تثقيفية وورش عمل ومخيمات، وبرنامج «دورات للقيادات الشبابية» للفئة العمرية من 14 - 17 سنة، بالإضافة إلى الاستعانة بكتاب لإعداد وتأليف قصص من الواقع المحلي وتحويلها إلى سيناريوهات لأفلام كرتونية قصيرة تهدف لتوعية النشء، بالعادات والتقاليد والقيم، وتكسبهم مهارات مختلفة في العلاقات الاجتماعية والإنسانية وغيرها.

حضور

حضر الاجتماع سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، وميرزا الصايغ، رئيس اللجنة الاجتماعية، والدكتور محمد مراد عبدالله، أمين السر العام، والدكتور منصور العور، أمين الصندوق، والدكتور خليفة السويدي، رئيس لجنة الإبداع والابتكار، والدكتور جاسم خليل ميرزا، رئيس اللجنة الإعلامية، وبدرية الياسي، رئيسة اللجنة التربوية، ومريم الأحمدي، رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية، وهيام الحمادي، مشرفة فرع الجمعية في المنطقة الشرقية، وفاطمة الدربي، رئيسة اللجنة الثقافية.

تقرير

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع أهمها: التقرير الثاني لما تم إنجازه في بحث الشباب، وتراخيص هيئة تنمية المجتمع، واعتماد عدد من العضويات الجديدة، واعتماد الخطة المقدمة من فريق التوعية الإعلامية للجمعية، وخطة فريق التدريب للجمعية ضمن مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

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