«ماجد الفطيم» تستقطب 700 من الكوادر الإماراتية خلال عام

المصدر: دبي - البيان

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احتفت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، بتسجيل نتائج فاقت الأهداف التي وضعتها لتعيين 600 موظف من أبناء وبنات الدولة على مدى الـ 12 شهراً الماضية، وذلك في إطار جهودها للمساهمة في تنفيذ «مشاريع الخمسين»، وتحقيق أهداف برنامج «نافس».

ونجحت الشركة في تعيين أكثر من 700 من الكوادر الوطنية منذ سبتمبر العام الماضي، وذلك ضمن مبادرتها التي تستهدف تعيين 3000 من مواطني الدولة مع نهاية العام 2026. وكانت الشركة استلمت أكثر من 6000 طلب توظيف منذ إطلاقها للمبادرة العام الماضي، مما يعكس مدى رغبة الباحثين عن فرص وظيفية للانضمام إلى الشركة.

وعبر مسيرتها، تمكنت «ماجد الفطيم» من جذب عدد من المواهب الإماراتية الصاعدة، ورفع كفاءتها التنافسية، وتعيينها في وظائف قيادية عليا في مكاتبها الرئيسية وفي مجموعة من مراكز التسوق التابعة لها. وتشغل الكوادر الإماراتية العديد من الوظائف المختلفة في الشركة، بما فيها الإدارة العليا وكبار المسؤولين التنفيذيين، والإدارة الوسطى، وموظفي الخطوط الأمامية.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: لطالما التزمت ماجد الفطيم بتنمية وتطوير المجتمعات التي تتواجد فيها، فلا يقتصر التزامنا على تحقيق النمو التجاري وحسب، بل يمتد ليشمل مسؤوليتنا التنموية بمنظورها المجتمعي الشامل، والذي يتضمن توفير فرص عمل تناسب طموحات الشباب، وتمكينهم من النهوض بدورهم في تحقيق التنمية المستدامة. وبصفتنا شركة إماراتية، فإننا نسعى وبفخر للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أبنائها، وتجسد ذلك بمضاعفة نسبة القوى العاملة الإماراتية في الشركة إلى 6 % من إجمالي موظفينا في الدولة هذا العام.

مهارات

وفي إطار جهودها لتحقيق أهدافها التي أعلنتها العام الماضي، والتي كانت تسعى من خلالها إلى تعيين المزيد من الكوادر الوطنية، استضافت «ماجد الفطيم» 14 فعالية «يوم مفتوح» للتوظيف لاستقطاب مختلف التخصصات والمهارات، وقامت الشركة خلالها بتعريف الباحثين عن فرص وظيفية متميزة على أساليب ومناهج التدريب والتطوير والفرص الوظيفية المتاحة، في خطوة أظهرت الشركة من خلالها مدى حرصها على رفع الكفاءة التنافسية لكوادرها العاملة وتوفير بيئة عمل تتسم بالشمولية والتنوع.

رؤية الإمارات

تشارك «ماجد الفطيم» في «معرض رؤية الإمارات للوظائف» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، وذلك في المنصة رقم S1-B1، والتي توفر «ماجد الفطيم» عبرها المجال للساعين عن فرص العمل لتبادل الحوارات مع فرق التوظيف والتعريف بأنفسهم وإجراء المقابلات المبدئية معهم.

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