محاكم رأس الخيمة تنجز 5680 معاملة لطلبات الإشهادات والتوثيقات في 8 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة 5680 معاملة لطلبات الإشهادات والتوثيقات في الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الحالي 2022، محققة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في إنجاز عدد المعاملات بنسبة نمو 21.54% مقارنة مع 4673 معاملة للفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن قسم الإشهادات يتيح للمتعاملين التقدم بطلب توثيق وإشهاد الإقرارات والمحررات للمعلومات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتصديقها من قبل القاضي المعني بذلك، والتي تتضمن نوعية الخدمات المقدمة وهي 32 خدمة، منها إشهاد استمرارية زواج وإشهاد تغيير اسم وإشهاد إعالة وغيرها.

وأكد الخاطري، أن الدائرة تعاملت مع ظروف جائحة «كوفيد 19» بحرفية عالية وبخطط مدروسة ودقيقة وبإجراءات مرنة، وذلك بفضل الاستثمار المستدام في التكنولوجيا المتطورة، الأمر الذي ساهم في تسهيل تقديم الخدمات واستمراريتها والوصول لها بوقت قياسي، وارتفاع عدد المعاملات، وسرعة إنجازها للمتعاملين، وبالتالي تحقيق سعادتهم وجودة الحياة لهم. وأشار إلى أن معاملات الإشهادات التي أنجزتها الدائرة للمتعاملين عبر استخدام التقنيات الحديثة تشكل ما نسبته 61% من إجمالي عدد المعاملات المنجزة، وهو نتيجة اهتمام المتعاملين بإنجاز معاملاتهم «عن بُعد»، والذي ساهم في الحصول على الخدمات المطلوبة بأقصى سرعة وبأقل التكاليف.

آليات

وأضاف: إن آلية إنجاز معاملات قسم الإشهادات، تتضمن 4 طرق، إما عن طريق الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة وهي المقر الرئيسي، ومركز سعادة المتعاملين في منطقة وادي إصفني، أو عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، أو التطبيق الذكي «ام راك»، أو تطبيق الواتساب.

وأوضح الخاطري، أن أوقات تقديم الخدمة في المقر الرئيسي تكون من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 7 والنصف صباحاً وحتى 10 والنصف مساء، وأما يوم الجمعة فتكون من الساعة 7 والنصف صباحاً وحتى 12 ظهراً، ومن الساعة 3 والنصف ظهراً وحتى 8 مساء، وفي يوم الأحد من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة تسعى إلى تطوير خدماتها المجتمعية لإسعاد كافة فئات المجتمع والتي يتعامل معها قسم الإشهادات، وتتسم هذه الخدمات بالجودة وتعتمد على السرعة في الإنجاز والسهولة بالإجراءات، ليتمكن بعدها المتعامل بتقديم جميع طلبات الإشهادات عبر قنوات إلكترونية وذكية والاستغناء عن الحضور الشخصي لمقر المحاكم.

متوسط زمني

أوضح المستشار أحمد محمد الخاطري أن المتوسط الزمني لإنجاز المعاملة الواحدة في الإشهادات بلغ 10 دقائق، وذلك في حال كانت المعاملة مستكملة لكافة الشروط والمستندات المطلوبة، فيما تضمنت أكثر الخدمات طلباً «إشهاد عدم عمل» بنحو 2036 طلباً، يليه «إشهاد حالة» وبلغ 1742 طلباً، فيما تصدر أغسطس أعلى عدد بالمعاملات المنجزة، والتي بلغت 963 معاملة، يليه مارس بلغ فيه 888 معاملة .

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