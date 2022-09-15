البواردي يستعرض العلاقات مع السفير الصيني

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه أمس، تشانغ ييمينغ غو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على معاليه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب معالي محمد بن أحمد البواردي بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على مختلف الصعد.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون، وتنويع مجالاته، وتعزيز العمل المشترك المثمر، وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما في كافة المجالات، خاصة المجالات العسكرية والدفاعية والصناعات العسكرية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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