شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع رئيس الغابون

المصدر: ليبرفيل - وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيس وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

تطور ونماء

من جانبه، حمّل أونديمبا معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الصعد كافة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الغابون في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه مصلحة البلدين.

علاقات

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. من جانبٍ آخر، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بمايكل موسى ادامو وزير خارجية جمهورية الغابون، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

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