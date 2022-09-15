حاكم أم القيوين يحضر عقد قران سلطان ناصر الصياح النعيمي

المصدر: أم القيوين - وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها سعيد بن ناصر التلاي بمناسبة عقد قران سلطان بن ناصر الصياح النعيمي إلى كريمة سلطان راشد بن حميد الشامسي.

كما حضر المأدبة الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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