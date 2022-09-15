مكتوم بن محمد: إليزابيث الثانية أسهمت في توطيد العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارة سموه إلى مقر القنصلية البريطانية في دبي، حيث كان في استقبال سموه، باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، وسيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، والمفوض التجاري للشرق الأوسط.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «زرت القنصلية البريطانية في دبي، لتقديم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتقيت بباتريك مودي سفير المملكة المتحدة في الإمارات، وسيمون بيني القنصل العام للمملكة في دبي، وتحدثنا عن إسهامات الملكة الراحلة في توطيد العلاقات الثنائية، وعمق الروابط التي تجمع بين شعبي البلدين».

ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية، تقدم فيها بخالص التعازي والمواساة للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية، والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشاد سموه، خلال الزيارة، بالإسهامات الجليلة للملكة الراحلة في خدمة وطنها وشعبها، ودورها البارز في توطيد العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تميزت بالاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، ضمن مختلف القضايا والمجالات.

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