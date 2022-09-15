«الداخلية» وجامعة الإمارات تنظمان «ملتقى التقاعد الآمن»

المصدر: العين - وام

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أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن سياسة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، غيرت مفهوم التقاعد وحولته إلى عمل جاد على مستوى الدولة من خلال دعم المتقاعدين في القطاعات كافة ليواصلوا مسارهم المهني، كل وفق رؤيته واهتماماته الشخصية لتحقيق طموحاته.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى التقاعد الآمن 2022، الذي أقيم أمس بالشراكة بين وزارة الداخلية وجامعة الإمارات، بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات من الجانبين، وذلك بالحرم الجامعي بمدينة العين وبمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين الذين استعرضوا تجارب ومقومات مرحلة التقاعد عبر أربعة محاور رئيسة.

وقال نسيبة: «في الإمارات وفرت القيادة الرشيدة كل وسائل الرعاية والحياة الكريمة للمتقاعدين لتمكنهم من بدء حياة جديدة».

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