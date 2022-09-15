فرق وزارة الخارجية تتعامل مع 1000 بلاغ للمواطنين خلال إجازة الصيف

المصدر: أبوظبي - وام

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تعاملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال موسم السفر شاملاً شهري يوليو وأغسطس 2022 مع أكثر من 1000 بلاغ طارئ لمواطني الدولة المتواجدين في الخارج، حيث تم الاستجابة للبلاغات فور استلامها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024.

ومن منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا المواطن عن استجابة الوزارة لبلاغه الطارئ، قام الفريق المعني بمراقبة الجودة والأداء في قسم طوارئ الخارجية بالتواصل مع كل المواطنين بعد إغلاق بلاغاتهم للاطمئنان عليهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، كما يتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبلاغات ويتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفعالية أداء الفرق المعنية للاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة.

وأكد عبدالعزيز طالب الحبسي، مدير إدارة شؤون المواطنين، حرص الوزارة على تبني حلول مبتكرة وتوظيف أفضل الأنظمة لتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، كما أكد أن الوزارة نفذت 8 عمليات إخلاء طبي لحالات طبية حرجة إلى الدولة خلال وقت قياسي، حيث تم التعامل معهم وتنسيق عودتهم بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة.

وأضاف أن الوزارة جهزت فرق العمل المؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بالسرعة والكفاءة التي تخدم مواطني الدولة في الخارج وتلبي توقعاتهم، مؤكداً أن فرق الوزارة تعمل على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة ومتابعة سير العمل وفق خطة متكاملة وموحدة لضمان استلام البلاغات ووصولها للفرق المعنية في أسرع وقت.

وشملت البلاغات التي تلقّتها الوزارة عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج عدة بلاغات أبرزها بلاغات صحية، وبلاغات السرقات وبلاغات طارئة أخرى.

الجدير بالذكر أن 35% من البلاغات كانت حالات طبية متوسطة لمواطنين خارج الدولة، وعليه تؤكد الوزارة أهمية الحصول على تأمين صحي مناسب قبل السفر وحمل كمية كافية من الأدوية الخاصة بالمسافر للفترة التي تكفي للمغادرة والعودة.

أما بلاغات السرقة، فقد بلغت نسبتها 28% وعليه تقدم الوزارة للمسافر مجموعة من النصائح المهمة أبرزها الاحتفاظ بالمحفظة الشخصية في مكان آمن وتجنب إبراز مبالغ كبيرة من النقود في أماكن عامة، كما تنصح باستخدام البطاقات الائتمانية والابتعاد عن لبس المجوهرات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة.

بيانات

تؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي على المسافر الإماراتي ضرورة حجز تذاكر مباشرة إلى الوجهة المقصودة، وفي حال حجز تذكرة ترانزيت، يجب التأكد من حجز تذكرة واحدة تحتوي على وجهات الترانزيت وعدم فصلها في تذاكر مختلفة، كما تؤكد الوزارة ضرورة الوصول إلى المطار بـ3 ساعات على الأقل قبل موعد الإقلاع تفادياً لأي تأخير.

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