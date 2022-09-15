بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين الإمارات والبرازيل

المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع رودريغو باشيكو رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي في مقر البرلمان، خلال الزيارة الرسمية الحالية على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية البرازيل، وذلك بحضور صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العام من تطور على مختلف الصعد.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تأسست في عام 1974 تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية، لافتاً إلى حرص القيادتين الحكيمتين على تعميق العلاقات السياسية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

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