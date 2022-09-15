«دار البر» تفتتح مركزاً جديداً لخدمة المتعاملين في عجمان

المصدر: دبي - رامي عايش

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دشنت جمعية دار البر، مركزاً جديداً ومُتكاملاً لخدمة المتعاملين، من المحسنين والمُتبرعين وأهل الخير، بمنطقة الياسمين في عجمان، ليشكل امتداداً لمراكز الخدمة التابعة للجمعية والمنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

حضر افتتاح المركز أحمد السعدي، مُدير إدارة تنمية الموارد في الجمعية، وفيصل صحراوي مُدير المركز.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب للجمعية لـ«البيان»: يهدف المركز الجديد إلى خدمة المحسنين والمتبرعين وأهل الخير من خلال استقبال تبرعاتهم ومساهماتهم الخيرية بموقع استراتيجي في منطقة الياسمين الحيوية والمناطق المحيطة بها، والتسهيل واختصار المسافات عليهم وتوفير وقتهم وجهودهم، عبر تقريب خدمات الجمعية المُتصلة بالعمل الخيري والإنساني والمجتمعي والتنموي منهم، في مختلف إمارات الدولة، والتي من أهمها استلام تبرعاتهم وصدقاتهم ودعمهم لمشاريع العمل الخيري والإنساني في الإمارات والعالم، ومُساهماتهم في دعم المُبادرات المُجتمعية والوطنية والتنموية.

وتابع المهيري: قدمت الجمعية عبر فروعها المنتشرة في مختلف إمارات الدولة خلال النصف الأول من العام 2022 مساعدات محلية بلغت قرابة 43 مليون درهم لصالح نحو 347 ألف مستفيد.

وأضاف: بلغ صرف الربع الأول قرابة 17 مليوناً ونصف المليون درهم من أموال الزكاة، التي تتلقاها الجمعية من قبل الأهالي، لتلبية احتياجات 2052 حالة إنسانية من الفقراء. وبلغ إنفاق الجمعية في المساعدات المحلية في الربع الثاني نحو 25 مليوناً و250 ألف درهم استفاد منها 344 ألفاً و500 مستفيد في 11 حقلاً خيرياً معيشياً.

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