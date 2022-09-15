«دبي العطاء» و«أكويلا» تتعاونان لدعم «تبنّي مدرسة»

المصدر: (دبي - وام )

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أطلقت مدرسة أكويلا، التابعة لشراكة المدارس الدولية (ISP)، شراكة مع مؤسسة دبي العطاء لدعم مبادرة «تبنّي مدرسة» التي تقدم للمانحين الفرصة لبناء مدرسة في المجتمعات النائية حول العالم.

سيوجه دعم مدرسة أكويلا لبرنامج «تبني مدرسة» إلى تعزيز الحصول على التعليم في المناطق المحرومة في نيبال من خلال بناء مدارس للتعليم الأساسي تتسم ببيئة آمنة وصحية، ويسعى البرنامج إلى محو الأمية لدى البالغين من خلال توفير تدريب للمساعدين المحليين لتعليم النساء مبادئ أساسيات القراءة والكتابة. وتنطلق مبادرات من أجل جمع تبرعات بقيمة 170.000 درهم إماراتي، وسيتم تخصيص التبرعات لبناء وتأسيس مدرسة أساسية في أقصى غرب نيبال، يدرس بها نحو 90 طفلاً و3 معلمين وقرابة 40 امرأة تشاركن في برنامج محو أمية لدى البالغين. كما سيشارك طلاب مدرسة أكويلا في مجموعة من الأنشطة لجمع التبرعات لدعم البرنامج، بما في ذلك «رعاية ليوم واحد» على مستوى المدرسة.

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