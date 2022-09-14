الإمارات العالمية للألمنيوم توقع على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن توقيعها والتزامها رسمياً على «مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة».

ويتماشى هذا الإعلان مع التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع عملياتها ودعم تمكين المرأة في العمل.

وحدد الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة «مبادئ تمكين المرأة»، وهي مجموعة من المبادئ التي تقدم إرشادات للشركات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في مكان العمل والمجتمع. وتعتبر هذه المبادئ أداة أساسية لقياس مدى التزام الشركات بالمساواة بين الجنسين وفقاً لأجندة الأمم المتحدة للعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نهدف إلى زيادة نسبة العنصر النسائي في المناصب الإشرافية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 25% بحلول العام 2025، والوصول إلى نسبة 15% من النساء في المناصب الإشرافية وغير الإشرافية على حد سواء في العام 2026.

وأنا على يقين من أن توقيع الشركة على هذه المبادئ الـ 7 سيعزز جهودنا لتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتحقيق هدفنا الطموح بتعزيز التنوع في مكان العمل.

وبتوقيعها على هذه المبادئ، تؤكد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التزامها الكبير تجاه ممارسات تمكين المرأة في العمل وتعاونها مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز هذه الممارسات، التي تشمل الأجور المتساوية بين الجنسين للمنصب نفسه، وعدم التحيز في اختيار الموردين، وعدم التسامح مطلقاً مع التحرش في مكان العمل.

ومن جانبها قالت الدكتورة موزة الشحي، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي: يسرنا توقيع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مبادئ تمكين المرأة، فهي أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز. وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة الراسخ بتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع عملياتها. ونتطلع إلى تنفيذ إطار عمل هذه المبادئ من أجل تعزيز دور الشركة في التنوع وترسيخ المساواة بين الجنسين.

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