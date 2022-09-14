تخريج 10 مدربين في «مدني أبوظبي» من دورة حوادث المواد الخطرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بتخرج 10 من مدربيها بدورة متخصصة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة عقدت في مدينة ليون الفرنسية، وركزت على تدريبات متطورة بهدف الحد من مخاطر إصابة الأفراد أو المجموعات وتعزيز سرعة الاستجابة في التعامل مع هذه النوعية من الحوادث.

وأكد العقيد سويدان سعد العامري مدير مركز الموارد والخدمات المساندة، اهتمام الهيئة برفع مهارات منتسبيها سواءً من المدربين والمتدربين وتعريفهم بالمستجدات في مجالات عملهم بمواكبة أحدث التطورات بما يعزز من تطوير قدراتهم للتعامل مع الحوادث باختلاف أنواعها وضمان الجاهزية في مواجهة حالات الطوارئ.

وأوضح أن المدربين اطلعوا على طبيعة العوامل الإشعاعية الحية والدقيقة وشاركوا في عدة سيناريوهات حقيقية في ضواحي باريس تنوعت بين المجالات العملية والأمنية والتكتيكية ذات صلة بالسيطرة على حوادث المواد الخطرة.

وأكدت العقيد دكتور ميثة محمد الدرعي مدير إدارة التدريب، اهتمام الهيئة بتدريب منتسبيها في الدورات التدريبية التخصصية بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة العامة، مشيرة إلى أن الدورة اشتملت على ثلاثة محاور شارك فيها 5 مدربين من منتسبي الهيئة من إدارة التعامل مع المواد الخطرة و5 منتسبين من المدربين بإدارة التدريب في الهيئة.

وذكرت أن المشاركين نجحوا في اجتياز الاختبارات الميدانية والأكاديمية وتم تأهيلهم وتدريبهم، ليسهموا بجهودهم في تأهيل وتدريب منتسبي الهيئة بمثل هذه الدورات.

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