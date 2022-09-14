«الصحة» تبحث ووفد أمريكي استقطاب أحدث الابتكارات التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وفد أمريكي تطوير آفاق التعاون المشترك في المجال الصحي، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الصحية في الدولة والشركات الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في ديوان الوزارة بدبي، بحضور الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في الوزارة، والدكتورة رقية عقيل البستكي، مدير إدارة الدواء في الوزارة، بينما حضره عن الجانب الأمريكي، بروس إلسورث الملحق التجاري من السفارة الأمريكية، وإيرك أنتوس نائب الرئيس للأسواق الناشئة عن شركة زيمر بيوميت للأجهزة الطبية.

شراكات

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والشراكات الصحية بين الجانبين وتسليط الضوء على أحدث الإنجازات والابتكارات التكنولوجية في القطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بصحة المجتمع في الدولة ورفده بخدمات صحية متكاملة وشاملة ومتميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.

حلول

وأكد الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، حرص الوزارة على توسيع نطاق العلاقات الدولية في القطاع الصحي، موضحاً أن أهمية اللقاء مع الوفد الأمريكي تكمن في الرغبة المشتركة من الجانبين باستكشاف المزيد من مجالات التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال الرعاية الصحية وأفق تطويرها خلال المرحلة القادمة، عبر الاستفادة من التقنيات المتطورة التي توفرها الشركات المتخصصة بالجانب الطبي.

مشاريع رائدة

واستعرض الدكتور أمين الأميري أمام الوفد الأمريكي استراتيجيات الدولة في المجال الصحي والمشاريع والمبادرات الريادية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ومستجدات الخدمات الصحية الرقمية المبتكرة، والإنجازات النوعية والأعمال التطويرية فيما يتعلق بالدراسات والأبحاث الصحية، التي تسهم في إيجاد بيئة داعمة ومستدامة لاستشراف مستقبل الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وبدوره، أشاد الوفد الأمريكي بتطور المنظومة الصحية في الدولة ومبادراتها لتقديم خدمات صحية ذكية ومستدامة، في إطار نظام صحي يتمتع ببنية تحتية متطورة وجاهزية عالية للتعامل مع الأمراض، وعبر الوفد الأمريكي عن رغبته في تعزيز آليات التعاون الفعال، مؤكداً أن مخرجات التعاون المثمر بين القطاع الصحي في البلدين يمثل دافعاً للمضي قدماً نحو آفاق جديدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز