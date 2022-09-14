مكتوم بن محمد يعزي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

المصدر: البيان

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قدَّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «زرت القنصلية البريطانية في دبي لتقديم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتقيت بسعادة سيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، وتحدثنا عن إسهامات الملكة الراحلة في توطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة، وعمق الروابط التي تجمع بين شعبي البلدين».

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