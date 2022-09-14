أحمد بن سعيد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونادي كلية هارفارد

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صباح اليوم (الأربعاء) في أبراج الإمارات بدبي، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونادي كلية هارفارد للأعمال في منطقة الخليج بهدف تحويل دبي إلى مركز للمواهب ودعم الابتكار، واستقطاب أفضل العقول إلى الإمارة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي للموهوبين ضمن مختلف المجالات.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة صالح عبد الله لوتاه، رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في منطقة الخليج. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار تنظيمي يحدد آلية التعاون بين الطرفين، وإنشاء لجنة للمساعدة في صياغة وتعزيز المشاركات البناءة والتفاعل بين نادي كلية هارفارد للأعمال ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع التركيز على دعم وتسريع البرامج التي تقدمها الحكومة، كما يهدف الاتفاق إلى الاستفادة من رؤى وأفكار الأعضاء المعنيين في نادي كلية هارفارد للأعمال لمواجهة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحًا، بالإضافة إلى جمع الخبراء من مختلف قطاعات النادي لتسهيل المناقشة والحوار، والمساهمة في ابتكار حلول للتحديات التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

واتفق الطرفان على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات والشركات المتميزة إقليمياً ودولياً لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز في القطاعين الحكومي والخاص.

وتتمثل مجالات التعاون بموجب هذه المذكرة على العمل على إنشاء فريق عمل استشاري مشترك بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وشبكة خريجي وأساتذة وأصحاب المصلحة في منظومة نادي كلية هارفارد للأعمال، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لابتكار الأفكار المبدعة وتطوير الحلول المبتكرة من خلال الفعاليات المختلفة مثل الهاكاثون والمؤتمرات، والعمل على استقطاب أفضل العقول إلى دبي بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي للمواهب، وتيسير السبل لنقل المعرفة والخبرات وتمكين الاستفادة منها من خلال الخبراء في نادي كلية هارفارد للأعمال بما يخدم أهداف دبي واستراتيجياتها.

حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

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