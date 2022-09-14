مكتوم بن محمد: خططنا المالية تعكس رؤية حكومة الإمارات التي جعلت الإنسان محوراً لأعمالها

المصدر: دبي - البيان

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ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الاجتماع السابع للجنة الميزانية العامة للاتحاد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست بحضور أخي الشيخ منصور بن زايد وأخي الشيخ عبد الله بن زايد، اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد، وناقشنا مشروع الميزانية للعام المقبل والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات 2022 - 2023. خططنا المالية تعكس رؤية حكومة الإمارات التي جعلت الإنسان محوراً لأعمالها وتنميتها المستدامة».

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع أهمها التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2022 - 2023 على ضوء المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال السنة المالية الجارية، والتنبؤات بالإيرادات المستقبلية.

كما ناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.

جهود

ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد، كما استعرضت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2022 ووجهت بما يلزم بهذا الشأن.

وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 بالتنسيق مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.

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