شخبوط بن نهيان يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس غينيا بيساو

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، عمر سيسكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس غينيا بيساو، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس غينيا بيساو معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد رئيس غينيا بيساو بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كل الصعد، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته، قدم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان التهنئة إلى رئيس غينيا بيساو، بمناسبة توليه رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الايكواس»، متمنياً له التوفيق خلال فترة رئاسته المجموعة، وأن تكون مليئة بالإنجازات في خدمة قضايا المنطقة.

وأكد معاليه أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية غينيا بيساو في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانات لتطويرها ودفعها إلى الأمام.

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانب آخر، التقى معاليه، سوزي كارلا باربوسا وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا بيساو،، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها.

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