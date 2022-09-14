وزير العدل: الإمارات تواكب المستجدات العالمية باستراتيجية قانونية استباقية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت اهتماماً بالغاً بالتشريعات بوجه خاص وبالمنظومة القانونية بوجه عام، مستهدفة في ذلك تحقيق مواكبة مستدامة للمستجدات العالمية من خلال تطبيق استراتيجية تشريعية وقانونية تعمل على الاستباقية في إعداد القوانين وتطبيقها.

وقال معاليه - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام - إن تلك الاستراتيجية الاستباقية أسهمت في تقدم دولة الإمارات في العديد من المؤشرات التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي وخاصة في مجال الشفافية، وسيادة القانون، وكفاءة الأطر التنظيمية والقانونية، ما ساهم بشكل مباشر في ريادة مؤشرات كفاءة الأعمال وجذب الاستثمارات وفي تحقيق تطور مستدام في محاور سوق العمل والسلوكيات والقيم والإنتاجية والكفاءة والممارسات الإدارية، وغيرها من أوجه التنمية المستدامة.

وأكد معالي وزير العدل اهتمام الدولة بمنظومة القيم وحفظ الحقوق، وهو ما انعكس في وثيقة المبادئ الـ10 لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث ركزت على قيم الانفتاح والتسامح، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات والأخوة الإنسانية، واحترام الهوية الوطنية.

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