حملة تفتيشية لرصد وقوف الدراجات الهوائية حول محطات المترو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، حملة تفتيشية حول 27 محطة من محطات مترو دبي لرصد وقوف الدراجات الهوائية المهملة حولها. وتهدف الحملة التفتيشية إلى الحفاظ على المظهر الحضاري العام لمحطات المترو التي صممت خصيصاً لتتناغم مع المعالم العمرانية والسياحية في إمارة دبي، إذ تتميز كل محطة بطابعها الخاص الذي يعكس التراث المحلي والعناصر الطبيعية المحيطة.

تعاون

وقال ناظم فيصل مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق: انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دعم استراتيجية التنقل المرن في إمارة دبي، وحفاظاً على المظهر العام للإمارة، تم تنظيم حملة تفتيشية حول محطات مترو دبي لرصد ومراقبة اصطفاف الدراجات الهوائية المخالفة، وذلك بالتعاون مع المعنيين في بلدية دبي، وتم إزالة جميع الدراجات الهوائية المهملة حول 27 محطة، وكذلك استجبنا إلى كل ملاحظات الجمهور من خلال قنوات التواصل المعنية بالدراجات المهملة حول محطات المترو.

خطة

وأضاف ناظم، إن الحملات التفتيشية مستمرة حسب الخطة الدورية، فيما تحرص الهيئة على توعية الجمهور بضرورة عدم ترك الدراجات الهوائية في المواقف المخصصة لمستخدمي مترو دبي وترام دبي لمدة تزيد على 24 ساعة.

ويشار إلى أن الهيئة وفرت كل الخدمات للجمهور في المرافق والمنشآت التابعة لمترو دبي، وذلك من خلال خدمات «الواي فاي» وصندوق اتصال للطوارئ، بالإضافة لأكثر من 3 آلاف كاميرا مراقبة في القطارات والمحطات وكذلك نظام الاتصال اللاسلكي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز