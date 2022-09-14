بتوجيهات محمد بن راشد.. «العالمية للخدمات الإنسانية» تسيّر الرحلة 18 ضمن الجسر الجوي الإغاثي لباكستان

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تُسير المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي الرحلة 18 ضمن الجسر الجوي الإغاثي لباكستان.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بتوجيهات محمد بن راشد، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تُسير الرحلة 18 ضمن الجسر الجوي الإغاثي لباكستان، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وحتى الآن تم نقل 175 طناً من المساعدات والمواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات».

وتعمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي على تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية نيابة عن الشركاء والجهات المعنية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للتخفيف من معاناة الآلاف.

وتسهم المساعدات، في توفير المستلزمات الطبية والصحية الأساسية التي تخفف انتشار الأمراض والأوبئة الناجمة عن تجمعات المياه الراكدة في المناطق التي غمرتها الفيضانات، بالإضافة إلى مساعدات معيشية مثل أدوات النظافة الشخصية لتسهيل حياة النازحين في أماكن الإيواء المؤقت، فضلاً عن معونات غذائية للأفراد والأسر الأكثر تضرراً من الأزمة.

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