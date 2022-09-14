محمد بن زايد يتسلم دعوة من تبون للمشاركة في القمة العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تتضمن دعوة سموه للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل.

تقدم وازدهار

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أمس، في مجلس قصر البحر، محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم المبعوث الخاص للرئيس الجزائري، الذي سلم الرسالة ونقل تحيات عبدالمجيد تبون إلى سموه وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وحمّل سموه المبعوث الخاص أطيب تحياته إلى الرئيس الجزائري وتمنياته لشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

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