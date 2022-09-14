سيف بن زايد يشكر «سناب شات» لإطلاق ميزة «مركز العائلة»

المصدر: دبي - البيان

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أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن شكره للجهود المتميزة لشركة سناب شات، في تعاونها مع وزارة اللامستحيل، لترسيخ قيم الأسرة والسلامة، عبر إطلاق ميزة «مركز العائلة» لدعم الرقابة الأبوية الإيجابية لمستقبل رقمي أكثر أماناً.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «في إطار مساعي حكومة الإمارات الدائمة لتعزيز جودة الحياة الرقمية وتوفير بيئة آمنة للأطفال، أشكر الجهود المتميزة لشركة سناب شات في تعاونها مع وزارة اللامستحيل لترسيخ قيم الأسرة والسلامة، عبر إطلاق ميزة «مركز العائلة» لدعم الرقابة الأبوية الإيجابية لمستقبل رقمي أكثر أماناً».

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