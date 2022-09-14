«إقامة دبي» تطلق «رعاية المبدعين»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي البرنامج الابتكاري «رعاية المبدعين» بنسخته الخامسة، الهادف لاكتشاف ورعاية أصحاب المهارات الإبداعية المتميزة والمبتكرين من موظفي إقامة دبي، وعدد من موظفي هيئة دبي للثقافة والفنون، وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي برنامج رعاية المبدعين بهدف بناء قدرات ابتكارية وإدراك نموذج الإمارات لاستشراف المستقبل والابتكار، ومعرفة كيفية خلق مبدعين في بيئة عمل محفزة ومشاريع مستقبلية، من خلال دراسة تحديات الإدارة العامة، والعمل على تسخير كل الجهود والمهارات في خلق مشاريع ابتكارية لحل هذه التحديات وتحويلها إلى ممارسات عملية.

ويشارك في برنامج رعاية المبدعين الذي يعد برنامجاً متكاملاً لإعداد موظفين مبدعين بفكر مستقبلي مبتكر 25 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الإدارة العامة وهيئة دبي للثقافة والفنون، من أصل 1300 مرشح.

وأكد العقيد عبد الصمد سليمان نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل في إقامة دبي، أن إطلاق برنامج رعاية المبدعين يأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة لدعم ثقافة الابتكار وتأسيس قاعدة متينة تضم نخبة من المبدعين المتخصصين لتعزيز واستشراف المستقبل والمضي قدماً في تطوير العمل الحكومي، مؤكداً أن برنامج رعاية المبدعين برنامج متكامل يستثمر الكوادر البشرية لتمكين القدرات وإعدادها ليكونوا على أتم الاستعداد للتعامل مع التحديات المستقبلية، ومواكبة التوجهات والرؤى التي تسعى إليها الإمارات لتعزيز دورها الريادي والعالمي، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وذكية لحل التحديات وزيادة خدمات الإدارة الابتكارية. وقالت مدير مركز الابتكار والمستقبل إلهام أهلي: يأتي برنامج رعاية المبدعين استكمالاً لمسيرة التميز وريادة الابتكار في العمل الحكومي، مضيفة أن مركز الابتكار والمستقبل حريص على توفير بيئة مبدعة ومحفزة تعمل على تعزيز المواهب والابتكار ورعاية المبدعين وتنمية مهاراتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز