تعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: (عجمان - البيان)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان باقة «لخدمتكم» الاستباقية، التي تستهدف تقديم الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتسهيل حصولهم على الخدمات.

وقال العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، إن إطلاق باقة «لخدمتكم» جاء دعماً لمبادرة لخدمتكم التي أطلقتها القيادة سابقاً، والتي حققت إنجازاً متميزاً بتقديم الخدمات لـ273 مستفيداً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم منذ إطلاقها، لتبلغ نسبة رضا المستفيدين منها 100 %.

ولأن شرطة عجمان تحرص على تطوير خدماتها بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، تم تطويرها من خدمة إلى باقة تشمل عدداً من الخدمات، ومنها خدمة فحص المركبة، خدمة تجديد الملكية، خدمات تأمين المركبات، وخدمة تصاريح مواقف أصحاب الهمم، بحيث يقوم موظف المركز بالتواصل مع المتعاملين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم وإبلاغهم بأن ملكية المركبة قد شارفت على الانتهاء، لتنتقل بعدها دورية في خدمتكم إلى منزل المتعامل ويتم فحص المركبة وتقديم الخدمة بشكل كامل وتوصيل الملكية دون الحاجة للتوجه إلى المركز.

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