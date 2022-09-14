«المالح» يستقطب 10 آلاف زائر ويحقق مليون درهم مبيعات

المصدر: دبا الحصن – عائشة الكعبي

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أكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان المالح والصيد البحري، أن فعاليات المهرجان في دورته التاسعة نجحت في استقطاب أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف إمارات الدولة، محققاً حضوراً جماهيرياً كبيراً من السياح والمهتمين بصناعة المالح العريقة، الذين تزايدت أعدادهم يوماً بعد يوم طوال أيام المهرجان الأربعة، كما حقق المهرجان مبيعات وعوائد مالية للعارضين تجاوزت المليون درهم، مضيفاً إن هذه الدورة من المهرجان قدمت باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، التي تتضمن العديد من المسابقات والعروض التراثية والبحرية.

وأشار إلى أن المهرجان جاء بتنظيم من بلدية مدينة دبا الحصن بالتعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، المقام في جزيرة الحصن، بمشاركة واسعة تزيد عن 65 مشاركاً تضمنت حوالي 20 جهة حكومية تنوعت مشاركتهم حول تقديم فعاليات وورش تعليمية وتثقيفية للجمهور والتي تختص بالأسماك والتغير المناخي للبيئات البحرية وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 محلاً تجارياً لعرض أدوات الصيد والخضراوات والفواكه، إلى جانب 15 أسرة منتجة تختص مبيعاتهم بالمنتجات المنزلية والتقليدية.

تشكيلة

وذكر اليحيائي «أن المهرجان في موسمه الجديد قدم تشكيلة متنوعة من المالح، أبرزها القباب والكنعد والخباط والصد، بالإضافة إلى صناعات تقليدية أخرى تتعلق بالصيد البحري، إلى جانب ركن خاص للأسر المنتجة والحرف البحرية المختصة بصناعتَي الليخ والقراقير، علاوة على ركن المتحف البحري، الذي يضم أدوات تعود إلى بداية القرن الماضي، كانت تستخدم في الصيد البحري، وركن خاص بأدوات الصيد ومحركات القوارب الحديثة».

أهداف

وأكد أن بلدية دبا الحصن حقّقت الأهداف المرسومة للدورة التاسعة من المهرجان سواء على صعيد تميّز فعالياته أو ارتفاع حجم مبيعاته وأعداد زواره، مُعرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها للمهرجان ولغرفة الشارقة والمجلس البلدي لمدينة دبا الحصن وجميع المشاركين من الدوائر الحكومية والمتطوعين ولكل من ساهم في نجاح الموسم التاسع للمهرجان.

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