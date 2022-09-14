تحت رعاية الشيخة فاطمة.. الإعلان عن الدفعة الرابعة لـ«أطلق»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطلق الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أمس، الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق»، الذي يؤكد مكانته كمبادرة استراتيجية مستدامة توظف مفهوم الإبداع والتميز لنموذج فريد من التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص الهادف لدعم ملفي التوطين وتمكين المرأة.

ويسعى البرنامج الذي يستقطب الكفاءات الوطنية النسائية الشابة، إلى إثراء عقلية الإبداع التقني لدى منتسباته، ووضع فرص التدريب والتأهيل المرموقة في متناولهن، بما يساهم في اكتسابهن الخبرات اللازمة التي تمكنهن من المشاركة الفاعلة في تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات، وتحقيق رؤى دولة الإمارات العربية المتحدة وأهدافها المستقبلية في القطاع التكنولوجي.

تطوير

ويضم البرنامج النوعي الذي يستمر 3 أشهر تدريبية، 10 تخصصات حيوياً ستخضع المتدربات لمجموعة واسعة من التدريبات، إذ ستتمكن المنتسبات من اللاتي سيشاركن في تخصص «مطور برامج» من تعليم كيفية تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تعمل عن طريق «الويب»، فيما سيقدم تخصص «مهندس جودة الأنظمة» فرصة لمنتسباته للتدريب على تحليل المتطلبات وكتابة سيناريوهات اختبار التطبيقات واختبار حالات التنفيذ لواجهة المستخدم والتكامل مع التطبيقات المتصلة ورضا مستخدم النظام وتطوير البرامج النصية وتنفيذها.تعزيز الشراكات

ومن جهتها، أعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن سعادتها بما تقدمه بوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي من خطط ومبادرات تؤكد على مواصلة دورهم الرائد في استشراف مستقبل أفضل للمرأة للمحافظة على استدامة ريادتها محلياً وعالمياً.

وأكدت أن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يعمل منذ تأسيسه على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع جميع الجهات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها، لتعزيز دور المرأة كصانعة ومساهمة ومؤثرة في جميع مجالات التنمية المستدامة بدولة الإمارات.

كفاءات

وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أنه ومن خلال التعاون مع الاتحاد النسائي العام تم إطلاق مبادرة النبض السيبراني للمرأة، وهي مبادرة وطنية مقدمة من ‏المجلس تهدف إلى خلق الكفاءات والقدرات في جميع قطاعات الدولة لتكون بديلاً عن التدريب الخارجي.

فخر

أعربت مجموعة من المنتسبات إلى الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي «أطلق»، عن فخرهن بالمشاركة في هذا البرنامج النوعي، الذي يوفر لهن فرصة لدعم مهاراتهن ضمن برنامج تطبيقي متكامل يمكنهن من المساهمة في تطوير النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة في إمارة أبوظبي «أطلب»، ضمن مقاربة تقوم على الاستفادة من تنوع المهارات والقدرات والخبرات وتوجهيها بما يسهم في تعزيز جاهزية المرأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز