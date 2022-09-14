عبدالله المري يكرّم الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة دبي للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وذلك في مقر القيادة العامة، بحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، وعدد من ضباط شرطة دبي.

وسلم الفريق المري شهادات التكريم إلى أحمد بن علي الزعابي مساعد المدير العام لشؤون الدعم اللوجستي في دائرة التشريفات والضيافة بدبي، واللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وعلياء الذيب مديرة الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي أفضل شريك استراتيجي إعلامي، وأحمد علي الخزمي من هيئة الطرق والمواصلات، وجيمس بالديرستون من شركة رايب ماركت، وعمر الكندي ومحمد راشد بالهول من مجلس دبي الرياضي، وعائشة العبد الله من مؤسسة مطارات دبي.

وتقدم الفريق المري بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، مؤكداً أن علاقة الشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين تساهم في تحقيق أهداف وطموحات إمارة دبي الدائمة نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات، ومنها المجالات الأمنية والشرطية التي تنعكس على أمن المجتمع.

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