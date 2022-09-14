سيف الشامسي يدشن مركزاً لفحص المركبات في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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دشن القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، صباح أمس، مركزاً جديداً للفحص الفني للمركبات في مدينة خورفكان، بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع، حيث يأتي افتتاح المركز ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، بالتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة.

حضر افتتاح المركز المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، والعقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والمقدم خالد الكي الحمودي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وتوماس ريبرول المدير التنفيذي للعمليات ولارس هوجلوند نائب الرئيس الأول/‏‏‏ مجموعة التجزئة، وعلي مبارك الهلالي نائب الرئيس/‏‏‏ دائرة الفحص الفني للمركبات، وجاسم أحمد الياسي مدير مراكز الفحص الفني في الإمارات الشمالية.

تطور

وأثناء جولته لمركز الخدمة أكد القائد العام لشرطة الشارقة، أن افتتاح هذا المركز يأتي تماشياً مع التطور الكبير الذي تشهده مدينة خورفكان في الفترة الماضية.

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