تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات و«تير»

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، اتفاقية تشغيل لخدمة السكوترات والدرجات الكهربائية مع شركة «تير»، والتي تعتبر إحدى الشركات الرائدة عالمياً وتعمل في أكثر من 250 مدينة حول العالم مثل دبي وباريس ولندن وبرلين.وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن أولويات الهيئة لدعم انسيابية التنقل للجميع، وجعل إمارة رأس الخيمة مدينة ذكية ومستدامة، إضافة إلى تعزيز الشراكات المستدامة مع كبرى الشركات العالمية، وسيتم تشغيل السكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية في 10 مناطق رئيسية تغطي كافة المواقع السياحية والحيوية في الإمارة، وستعمل الهيئة عن كثب جنباً إلى جنب مع «تير» لضمان حصول السكان والسياح على خدمات متميزة وفقاً لأعلى معايير السلامة.

وأكد أمير ميلاد المدير العام لشركة «تير» في الشرق الأوسط، يعد هذا إنجازاً مهماً آخر بالنسبة لـ«تير»، حيث نفتتح مدينتنا السابعة في الشرق الأوسط، لنقدم للمقيمين والسياح في رأس الخيمة بديلاً صديقاً للبيئة، للتنقل بسلاسة في جميع أنحاء المدينة، بما يتماشى بشكل مباشر مع مهمتنا المستمرة لتغيير التنقل، بفضل التزام هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتوفير خيارات نقل متقدمة وآمنة، ويسعدنا أن نكون قادرين على المساهمة في توفير تجربة من الدرجة الأولى من خلال خدمة السكوتر والدراجة الكهربائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز