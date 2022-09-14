بيع المركبات المهملة في المزاد العلني بالفجيرة عند انقضاء فترة 3 أشهر

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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أطلقت بلدية الفجيرة في مايو الماضي حملة «مركبتي نظيفة» للحد من ظاهرة ترك المركبات والمعدات مهملة في الأماكن العامة والأحياء السكنية، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي في المدينة، وتمت مصادرة المركبات والمعدات المهملة بعد إعطاء أصحابها مهلة الإنذار سبعة أيام، ونقلها إلى ساحة حجز البلدية، وأعمال هذه الحملة مستمرة يتم من خلالها رصد المركبات المهملة واتخاذ الإجراءات.

ودعت بلدية الفجيرة مالكي المركبات والآليات المحجوزة لدى ساحة الحجز الخاصة ببلدية الفجيرة إلى ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها.

وأكدت البلدية في حال انقضاء المهلة المحددة وهي 3 أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها دون قيام مالكيها بالإفراج عنها أنها سوف تتخذ إجراءات بيع تلك المركبات في المزاد العلني. وقد تم تخصيص رقم مجاني للاستعلام عن المركبات المحجوزة 800666666.

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