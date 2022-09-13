«دبي العطاء» تكرم «النابودة للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

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قدمت «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، درعاً تكريمية لمجموعة النابودة للسيارات، الموزع الحصري المعتمد في دبي والمناطق الشمالية لعلامة «أودي»، وذلك تقديراً لدعمها جهود المؤسسة خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

وكانت شركة النابودة للسيارات قد قدمت إلى المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الدولة مقراً لها أحد حلول النقل، وذلك لتوفير الدعم لمبادرات «دبي العطاء» خلال معرض إكسبو 2020 دبي والذي شاركت فيه تحت شعار «مستقبلنا إنساني».

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: ساهم الدعم السخي من الشركاء المحليين مثل مجموعة النابودة للسيارات في النجاح الكبير الذي حققته مبادرات دبي العطاء في إكسبو 2020 دبي. ونشكر مجموعة النابودة للسيارات على شراكتهم خلال الحدث وعلى دورهم في مساعدتنا على إيجاد وعي أكبر بالدور الكبير الذي يلعبه التعليم في تغيير حياة الأطفال والشباب المحرومين في جميع أنحاء العالم.

ومن جهته قال نيل لاينز، المدير العام لشركة أودي لدى مجموعة النابودة للسيارات: شرف كبير لنا أن نوفر الدعم لمؤسسة إنسانية تؤثر بشكل إيجابي في حياة العديد من الأشخاص على الصعيد العالمي انطلاقاً من المستوى المحلي. ويسعدنا أن نكون قادرين على تسهيل احتياجات النقل لدبي العطاء من خلال علامة «أودي» خلال هذا الحدث العالمي.

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