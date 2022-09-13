«صحة أبوظبي» تبرم اتفاقية لتحسين جودة الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، اتفاقية تعاون مع معهد تحسين الصحة الأمريكي، المنظمة العالمية غير الربحية ومقرها بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ برامج لمواصلة تحسين جودة الرعاية الصحية ووضع أطر وأسس تنظيمية رائدة لتمكين النظم الصحية من مواصلة تقديم رعاية صحية ذات جودة متميزة في أبوظبي وباقي أرجاء العالم.

ويأتي التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين، وقعها كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور كيدار ميت، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد تحسين الصحة، وبحضور هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي، ونانا تووم دانسو، دكتوراه في الطب، وماجستير في الصحة العامة، وزمالة الكلية الأمريكية للطب الوقائي، ونائب الرئيس الأول في معهد تحسين الصحة.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتوفير فرص لتبادل المعارف والخبرات، ستتعاون الدائرة مع المعهد لإجراء أبحاث ودراسات تعنى بتعزيز برنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر» والارتقاء بجودة الرعاية الصحية على مستوى العالم.

كما تسعى الدائرة من خلال هذا التعاون إلى مواصلة الارتقاء بمجال الرعاية الصحية الأولية لضمان تقديم أعلى مستويات جودة الرعاية الصحية للمرضى وتلبية احتياجاتهم.

وتركز المذكرة على تطوير نظم متكاملة تعزز الابتكار وتدعم أنظمة التراخيص والتدريب والتفتيش والمراقبة لمقدمي الرعاية الصحية لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارة.

وفي خطوة تهدف لتعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص التعليم والتدريب للمتخصصين في الرعاية الصحية، سيقوم الطرفان بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات بشكل دوري وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في الإمارة.

نهج

وفي هذا الصدد، قالت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي: نعتز بالتعاون مع معهد تحسين الصحة الذي يواصل تأدية دور أساسي في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك منذ إنشائه قبل 30 عاماً، حيث يتبع المعهد نهجاً فريداً يركز على العمل مع النظم الصحية، والحكومات، والمنظمات الصحية لتحسين الرعاية الصحية القائمة على الجودة والسلامة والقيمة مقابل المال.

وتسهم جهودنا في تبادل المعارف والخبرات من خلال الشراكات العالمية للمضي بطموحاتنا نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية.

وأضافت: تواصل دائرة الصحة جهودها لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات مع المؤسسات الصحية الرائدة حول العالم، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيثمر عن إنجازات عظيمة ستعود بالنفع على المجتمعات في كل مكان، وستحقق نتائج إيجابية لكلا الطرفين.

خطوة طموحة

ومن جانبه قال الدكتور كيدار ميت، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد تحسين الصحة: يفخر معهد تحسين الصحة بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي لدعم جهود الإمارة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وستمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة طموحة نحو ترسيخ أسس الجودة والسلامة ضمن منظومة الخدمات الصحية الشاملة في أبوظبي.

وسنحرص سوياً على الاستفادة من البيانات الصادرة عن برنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر» لتأسيس منظومة شاملة تمكن أبوظبي من تحقيق مستويات الجودة عالمية المستوى وحفز وتيرة التحسينات والحفاظ عليها مستقبلاً.

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