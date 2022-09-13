الإمارات.. طقس الغد صحو بوجه عام

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:46 المد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 09:18 والجزرالثاني عند الساعة 21:52.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 المد الثاني عند الساعة 01:06 والجزر الاول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 27 85 25

دبي 42 29 80 30

الشارقة 43 28 85 25

عجمان 40 29 85 30

أم القيوين 41 28 85 35

رأس الخيمة 42 26 85 40

الفجيرة 37 29 85 50

العين 44 29 65 25

ليوا 43 26 85 25

الرويس 39 26 90 35

السلع 38 26 85 35

دلما 40 29 85 40

طنب الكبرى 40 30 80 30

طنب الصغرى 40 30 80 30

أبو موسى 39 30 80 35 .

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