برئاسة مكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تعقد اجتماعها السابع لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2023

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الاجتماع السابع للجنة الميزانية العامة للاتحاد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم التميمي محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع أهمها التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2022-2023 على ضوء المصروفات الفعلية والايرادات المحصلة خلال السنة المالية الجارية، والتنبؤات بالإيرادات المستقبلية .

كما ناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شان المالية العامة.

ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد، كما استعرضت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2022 ووجهت بما يلزم بهذا الشأن.

واشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 بالتنسيق مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.

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